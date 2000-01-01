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Белов Алексей Иванович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитба

Дата рождения

1905

Дата смерти

09.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Белов Иван Архипович

Мать: Белова Елена Степановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитба
Рождение ребёнка
1927

Сын: Белов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Медунова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Пелагея Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
Алнашский РВК, Удмуртская АССР, Алнашский р-н
Смерть
09.11.1943
Похороны
Неизвестно
Рязанская обл., Россия
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