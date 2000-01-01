Белов Алексей Иванович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитба
Дата рождения1905
Дата смерти09.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Белов Иван Архипович
Мать: Белова Елена Степановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитба
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Белова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Медунова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Пелагея Алексеевна
Военная служба
Неизвестно
Алнашский РВК, Удмуртская АССР, Алнашский р-н
Смерть
09.11.1943
Похороны
Неизвестно
Рязанская обл., Россия