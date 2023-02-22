Киселев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Киселев Василий Степанович
Мать ребёнка: ?
С. Фроловское Павловского уезда Мурманской области
Рождение ребёнка
10.07.1884
Дочь: Белова Елена Степановна
Мать ребёнка: ?
с Фроловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Степановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно