Киселев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Киселев Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

С. Фроловское Павловского уезда Мурманской области
Рождение ребёнка
10.07.1884

Дочь: Белова Елена Степановна

Мать ребёнка: ?

с Фроловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Степановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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