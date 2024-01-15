Пьянова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Краснихина (Ивлева) (Пьянова) Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пьянов Козьма Ефимов

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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