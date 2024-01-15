Пьянова Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Краснихина (Ивлева) (Пьянова) Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пьянов Козьма Ефимов
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Смерть
Неизвестно