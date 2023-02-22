Пьянова Неизвестно Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Неизвестно Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пьянов Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пьянов Зиновий Ефимович

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пьянов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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