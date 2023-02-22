Пьянова Неизвестно Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Пьянов Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Отец ребёнка: Пьянов Ефим Фёдорович
Смерть
Неизвестно