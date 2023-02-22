Пьянов Пётр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти01.07.1869
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Опарина Евлампия Петровна
Мать ребёнка: Пьянова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Пьянова Матрёна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянова Матрёна Петровна
Смерть
01.07.1869
Причина смерти: Удушье