Пьянов Пётр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянов Пётр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

01.07.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пьянов Ефим Фёдорович

Мать: Пьянова Неизвестно Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Опарина Евлампия Петровна

Мать ребёнка: Пьянова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Пьянова Матрёна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Матрёна Петровна

Смерть
01.07.1869
Причина смерти: Удушье
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