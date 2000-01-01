Пьянова Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Матрёна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Пьянов Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Опарина Евлампия Петровна

Отец ребёнка: Пьянов Пётр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Пётр Ефимович

Смерть
Неизвестно
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