Пьянова Агафья Дмитриева (Или Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Агафья Дмитриева (Или Петрова)

Место рождения

д. Макариха

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пьянов Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Пьянов Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Пьянов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пьянова) Авдотья Фёдорова

Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пьянова) Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пьянов Поликарп Фёдоров

Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев

Смерть
Неизвестно

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