Пьянова Агафья Дмитриева (Или Петрова)
Место рожденияд. Макариха
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пьянова) Авдотья Фёдорова
Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пьянова) Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пьянов Фёдор Алексеев
Смерть
Неизвестно