Пестова Агапия Демьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аникина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Пестов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Пестов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1866
Сын: Пестов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно