Пестова Агапия Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Агапия Демьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Мать: Пьянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аникина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Пестов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Пестов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1866

Сын: Пестов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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