Пестов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Иван Григорьевич

Пестов Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пестов Григорий Иванович

Мать: Пестова Агапия Демьянова

Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Неонила Семёновна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Зиновьев Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Неонила Семёновна

Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Пестов Василий Иванович

Мать ребёнка: Пестова Неонила Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Неонила Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close