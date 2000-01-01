Пестов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Пестов Григорий Иванович
Мать: Пестова Агапия Демьянова
Рождение ребёнка
01.02.1884
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Неонила Семёновна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Зиновьев Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Неонила Семёновна
Рождение ребёнка
22.04.1889
Мать ребёнка: Пестова Неонила Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно