Пестова (Зюзина) Неонила Семёновна
Место рожденияд.Ключищи
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Зюзин Семён Степанов
Мать: не указана
д.Ключищи
Рождение ребёнка
01.02.1884
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Григорьевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Зиновьев Ивановна
Отец ребёнка: Пестов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.04.1889
Отец ребёнка: Пестов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно