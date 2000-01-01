Пестова (Зюзина) Неонила Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Зюзина) Неонила Семёновна

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Место рождения

д.Ключищи

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Зюзин Семён Степанов

Мать: не указана

д.Ключищи
Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Григорьевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Зиновьев Ивановна

Отец ребёнка: Пестов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Пестов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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