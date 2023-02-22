Зюзин Семён Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзин Семён Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пестова Неонила Семёновна

Мать ребёнка: ?

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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