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Пьянова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пестова Агапия Демьянова

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Груздева Евдокия Демьянова

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пьянов Семëн Дементьевич

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пьянов Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Христина Дементьевна

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Стефанида Дементьевна

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вологина Фёкла Домианова

Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Смерть
29.03.1880
Причина смерти: От удушья
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