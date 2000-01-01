Пьянова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти29.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пестова Агапия Демьянова
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Груздева Евдокия Демьянова
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пьянов Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Христина Дементьевна
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Стефанида Дементьевна
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вологина Фёкла Домианова
Отец ребёнка: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1880
Причина смерти: От удушья