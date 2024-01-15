(Пьянова) Стефанида Демьяновна
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения08.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1875
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: (Лоскутова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович
Рождение ребёнка
?.05.1879
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович
Рождение ребёнка
27.02.1882
Дочь: (Лоскутова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович
Рождение ребёнка
13.03.1888
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: (Лоскутова) Марья Вас
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович
Смерть
Неизвестно