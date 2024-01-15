(Пьянова) Стефанида Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пьянова) Стефанида Демьяновна

Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

08.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1851

Отец: Пьянов Домиан (Дементий) Ефимович

Мать: Пьянова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Василий Осипович

Рождение ребёнка
13.07.1875

Сын: Лоскутов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: (Лоскутова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.05.1879

Сын: Лоскутов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1882

Дочь: (Лоскутова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович

Рождение ребёнка
13.03.1888

Сын: Лоскутов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: (Лоскутова) Марья Вас

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Осипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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