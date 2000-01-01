Валявина (Сатина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912
Отец: Сатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Софонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Софонов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно