Валявина (Сатина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Сатина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1912

Отец: Сатин Иван Васильевич

Мать: Сатина Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софонов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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