Софонов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софонов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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