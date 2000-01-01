Софонов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно