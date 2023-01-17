Телелюев (Груздев) Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев (Груздев) Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Телелюев (груздев) Андрей ??

Мать: Телелюева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сатина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Телелюев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1903

Сын: Телелюев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Васса)Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1905

Сын: Телелюев (груздев) Николай Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1910

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1914

Сын: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева (Васса)Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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