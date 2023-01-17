Телелюев (Груздев) Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сатина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1903
Сын: Телелюев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева (Васса)Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1905
Сын: Телелюев (груздев) Николай Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1910
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1914
Сын: Телелюев (груздев) Александр Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно