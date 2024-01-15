Телелюев (Груздев) Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1914
Дата смерти10.07.1988
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914
Рождение ребёнка
18.10.1935
Рождение ребёнка
18.10.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1947
Работа или профессия
С 1954
Лесник в Бочихе
Рождение ребёнка
19.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область