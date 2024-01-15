Телелюев (Груздев) Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев (Груздев) Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1914

Дата смерти

10.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1914 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914

Отец: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Мать: Телелюева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Любовь Афанасьевна

Работа или профессия
С 1954
Лесник в Бочихе
Рождение ребёнка
19.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Любовь Афанасьевна

Смерть
10.07.1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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