Телелюева Любовь Афанасьевна
Место рожденияХутор Лесной
Дата рождения30.09.1914
Дата смерти06.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Хутор Лесной
Рождение ребёнка
18.10.1935
Рождение ребёнка
18.10.1935
Сын: Груздев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Телелюев Василий Александрович
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1968
Похороны
Неизвестно
с. Селитьба, Горьковской области