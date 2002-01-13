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Телелюева Любовь Афанасьевна

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Место рождения

Хутор Лесной

Дата рождения

30.09.1914

Дата смерти

06.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Лесной
Рождение ребёнка
18.10.1935

Сын: Груздев (телелюев) Виталий Александрович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1935

Сын: Груздев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Телелюев Василий Александрович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Смерть
06.07.1968
Похороны
Неизвестно
с. Селитьба, Горьковской области
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