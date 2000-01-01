Телелюев (Груздев) Андрей ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев (Груздев) Андрей ??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1888

Сын: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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