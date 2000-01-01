Телелюев (Груздев) Андрей ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Телелюев (груздев) Иван Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1888
Сын: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно