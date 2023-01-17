Телелюева Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

25.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Телелюев (груздев) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Андрей ??

Рождение ребёнка
1884

Сын: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Андрей ??

Рождение ребёнка
14.09.1888

Сын: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Андрей ??

Смерть
25.03.1912
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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