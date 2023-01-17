Телелюева Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти25.03.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Телелюев (груздев) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Андрей ??
Рождение ребёнка
1884
Сын: Телелюев (груздев) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Андрей ??
Рождение ребёнка
14.09.1888
Сын: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Андрей ??
Смерть
25.03.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно