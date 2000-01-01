Телелюев (Груздев) Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев (Груздев) Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

11.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Телелюев (груздев) Андрей ??

Мать: Телелюева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Телелюев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.08.1905

Сын: Телелюев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Телелюев Александр Иванович

Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Телелюев (груздев) Зосим Иванович

Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Серафима Фёдоровна

Смерть
11.10.1919
Причина смерти: Один из семи коммунаров
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