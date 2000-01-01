Телелюев (Груздев) Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти11.10.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Телелюев Евгений Иванович
Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.08.1905
Сын: Телелюев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.11.1909
Сын: Телелюев Александр Иванович
Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.04.1913
Сын: Телелюев (груздев) Зосим Иванович
Мать ребёнка: Телелюева Серафима Фёдоровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1919
Причина смерти: Один из семи коммунаров