Телелюева (Бочкарёва) Серафима Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Бочкарёва) Серафима Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бочкарёв Фёдор Афанасьевич

Мать: Бочкарёва Марья Ивановна

Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Телелюев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Рождение ребёнка
22.08.1905

Сын: Телелюев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Телелюев Александр Иванович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Телелюев (груздев) Зосим Иванович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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