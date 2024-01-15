Телелюев Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1905

Отец: Телелюев (Груздев) Иван Андреевич

Мать: Телелюева (Бочкарёва) Серафима Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна

Смерть
Неизвестно

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