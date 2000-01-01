Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Бочкарёва) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?

Мать: Пьянова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Геннадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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