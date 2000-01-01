Бочкарёв Андрей ?Григорьевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1900

Дочь: Кукаева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пьянова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Телелюева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Пьянова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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