Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1900
Дочь: Кукаева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пьянова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Телелюева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Пьянова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно