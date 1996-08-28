Кукаева (Бочкарёва) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Бочкарёва) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1900

Дата смерти

25.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1900

Отец: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?

Мать: Пьянова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1930

Сын: Кукаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кукаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Иван Васильевич

с.Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
25.11.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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