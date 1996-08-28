Кукаева (Бочкарёва) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1900
Дата смерти25.11.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1900
Рождение ребёнка
30.09.1930
Сын: Кукаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кукаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукаев Иван Васильевич
с.Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
25.11.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область