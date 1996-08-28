Кукаев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1899
Дата смерти24.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899
Рождение ребёнка
30.09.1930
Сын: Кукаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Кукаева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Мария Андреевна
с.Селитьба
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
24.06.1950
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область