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Кукаев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1899

Дата смерти

24.06.1950

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899

Отец: Кукаев Василий Прохорович

Мать: Кукаева Марья Максимовна

Рождение ребёнка
30.09.1930

Сын: Кукаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Кукаева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Мария Андреевна

с.Селитьба
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
24.06.1950
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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