Пьянова (?Думнова?) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (?Думнова?) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1900

Дочь: Кукаева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Телелюева Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?

Бракосочетание
09.05.1912

Муж: Пьянов Степан Яковлевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Гусева Павлина Степановна

Отец ребёнка: Пьянов Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?

Смерть
Неизвестно
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