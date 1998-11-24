Пьянова (?Думнова?) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1900
Дочь: Кукаева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Телелюева Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Андрей ?Григорьевич?
Бракосочетание
09.05.1912
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Гусева Павлина Степановна
Отец ребёнка: Пьянов Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно