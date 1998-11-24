Пьянов Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.06.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Пьянов Яков Степанович
Мать: Пьянова Устинья Ивановна
Бракосочетание
09.05.1912
Жена: Пьянова Елена Ивановна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Гусева Павлина Степановна
Мать ребёнка: Пьянова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1947