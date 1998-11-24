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Пьянов Степан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пьянов Яков Степанович

Мать: Пьянова Устинья Ивановна

Бракосочетание
09.05.1912

Жена: Пьянова Елена Ивановна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Гусева Павлина Степановна

Мать ребёнка: Пьянова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Мария Семёновна

Смерть
?.06.1947
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