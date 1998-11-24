Гусева (Пьянова) Павлина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Пьянова) Павлина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1915

Дата смерти

24.11.1998

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915

Отец: Пьянов Степан Яковлевич

Мать: Пьянова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 13.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Александрович

Смерть
24.11.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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