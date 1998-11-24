Гусева (Пьянова) Павлина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1915
Дата смерти24.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915
Отец: Пьянов Степан Яковлевич
Мать: Пьянова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1934
Рождение ребёнка
20.04.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Около 13.08.1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
11.06.1953
Рождение ребёнка
14.11.1955
Смерть
24.11.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область