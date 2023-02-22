Гусев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1915

Дата смерти

20.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1915

Отец: Гусев Александр Фёдорович

Мать: Гусева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
20.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
Около 13.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
11.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Рождение ребёнка
14.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина Степановна

Смерть
20.01.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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