Гусев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1915
Дата смерти20.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1915
Отец: Гусев Александр Фёдорович
Мать: Гусева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1934
Рождение ребёнка
20.04.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Около 13.08.1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
11.06.1953
Рождение ребёнка
14.11.1955
Смерть
20.01.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область