Гусев Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Гусев Павел Александрович
Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1911
Сын: Гусев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1915
Сын: Гусев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1917
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно