Гусева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1908

Сын: Гусев Павел Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Гусев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Гусев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.07.1917

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Гусев Александр Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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