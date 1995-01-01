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Гусев Геннадий Александрович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

23.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911

Отец: Гусев Александр Фёдорович

Мать: Гусева Анна Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева ?

Рождение ребёнка
10.10.1934

Дочь: Богатырёва Таисия Геннадьевна

Мать ребёнка: Гусева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева ?

Смерть
Неизвестно
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