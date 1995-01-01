Гусев Геннадий Александрович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения23.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911
Отец: Гусев Александр Фёдорович
Мать: Гусева Анна Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева ?
Рождение ребёнка
10.10.1934
Дочь: Богатырёва Таисия Геннадьевна
Мать ребёнка: Гусева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева ?
Смерть
Неизвестно