Гусева (Пьянова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1934
Дочь: Богатырёва Таисия Геннадьевна
Отец ребёнка: Гусев Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно