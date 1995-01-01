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Гусева (Пьянова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пьянов Максим Филиппович

Мать: Пьянова Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
10.10.1934

Дочь: Богатырёва Таисия Геннадьевна

Отец ребёнка: Гусев Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Геннадий Александрович

Смерть
Неизвестно
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