Пьянова (Суханова) Феодосья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Суханова) Феодосья Григорьевна

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

25.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1884

Отец: Суханов Григорий Иванович

Мать: Суханова Евгения Даниловна

с. Селитьба
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Пьянов Максим Филиппович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Пьянов Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гусева ?

Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.07.1914

Дочь: Пьянова Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович

Смерть
Неизвестно
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