Пьянова (Суханова) Феодосья Григорьевна
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения25.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1884
с. Селитьба
Бракосочетание
26.01.1904
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Пьянов Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гусева ?
Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.07.1914
Дочь: Пьянова Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Пьянов Максим Филиппович
Смерть
Неизвестно