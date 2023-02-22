Пьянов Афанасий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянов Афанасий Максимович

Пьянов Афанасий Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1905

Дата смерти

16.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905

Отец: Пьянов Максим Филиппович

Мать: Пьянова Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
30.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянова Павлина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянова Павлина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянова Павлина Фёдоровна

Смерть
16.08.1975
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close