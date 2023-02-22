Пьянов Афанасий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1905
Дата смерти16.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905
Рождение ребёнка
30.10.1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1939
Смерть
16.08.1975
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область