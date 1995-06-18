Пьянова Павлина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Павлина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1906

Дата смерти

18.06.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1930

Сын: Пьянов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Пьянов Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянов Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянов Афанасий Максимович

Смерть
18.06.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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