Пьянова Павлина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1906
Дата смерти18.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1930
Сын: Пьянов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Пьянов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянов Афанасий Максимович
Смерть
18.06.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область