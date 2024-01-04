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Телелюев Александр Иванович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.11.1909

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1909

Отец: Телелюев (груздев) Иван Андреевич

Мать: Телелюева Серафима Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Осиповна

Рождение ребёнка
04.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Анна Осиповна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.03.1942
Пропал без вести
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