Телелюев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1909
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1909
Рождение ребёнка
11.02.1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
04.03.1937
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.03.1942
Пропал без вести