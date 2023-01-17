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Кальмин Аксентий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1902

Дата смерти

15.10.1955

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1902

Отец: Кальмин Степан Васильевич

Мать: Кальмина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Мария Михайловна

Смерть
15.10.1955
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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