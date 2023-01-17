Кальмин Аксентий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1902
Дата смерти15.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1902
Отец: Кальмин Степан Васильевич
Мать: Кальмина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1924
Рождение ребёнка
23.03.1929
Рождение ребёнка
10.12.1936
Смерть
15.10.1955
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область