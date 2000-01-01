Пьянов Степан Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Пьянов Зиновий Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Пьянова Устинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Пьянова Устинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Пьянова Устинья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно