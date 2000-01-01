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Пьянов Степан Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пьянов Зиновий Ефимович

Мать: Пьянова Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пьянов Филипп Степанович

Мать ребёнка: Пьянова Устинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Пьянова Устинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Пьянов Яков Степанович

Мать ребёнка: Пьянова Устинья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Устинья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Устинья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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