Пьянов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1890

Жена: Пьянова Екатерина Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Пьянов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Пьянова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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