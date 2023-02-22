Пьянов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1890
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1891
Сын: Пьянов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Пьянова Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно