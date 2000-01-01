Пьянова Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Зиновьевна
Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно