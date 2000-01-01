Пьянова Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Ксения Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пьянов Сергей Зиновьевич

Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пьянов Логин Зиновьевич

Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пьянов Степан Зиновьевич

Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Зиновьевна

Отец ребёнка: Пьянов Зиновий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Зиновий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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