Пьянов Сергей Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Пьянов Зиновий Ефимович
Бракосочетание
21.01.1844
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1845
Сын: Пьянов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Пьянова Александра Иванова
Рождение ребёнка
28.04.1846
Дочь: Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Пьянова Александра Иванова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно