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Пьянов Сергей Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пьянов Зиновий Ефимович

Мать: Пьянова Ксения Филипповна

Бракосочетание
21.01.1844

Жена: Пьянова Александра Иванова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1845

Сын: Пьянов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Пьянова Александра Иванова

Рождение ребёнка
28.04.1846

Дочь: Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Пьянова Александра Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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