Пьянова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти25.12.1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иван Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1845
Сын: Пьянов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Пьянов Сергей Зиновьевич
Рождение ребёнка
28.04.1846
Дочь: Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Пьянов Сергей Зиновьевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.12.1859
Причина смерти: Болезнь, простуда