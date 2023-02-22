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Пьянова Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

25.12.1859

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иван Федотов

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Пьянов Сергей Зиновьевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1845

Сын: Пьянов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Пьянов Сергей Зиновьевич

Рождение ребёнка
28.04.1846

Дочь: Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Пьянов Сергей Зиновьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.12.1859
Причина смерти: Болезнь, простуда
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