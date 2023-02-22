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Пьянов Логин Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пьянов Зиновий Ефимович

Мать: Пьянова Ксения Филипповна

Бракосочетание
13.11.1850

Жена: Пьянова Дарья Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1852

Сын: Пьянов Андрей Логинов

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
07.11.1854

Дочь: Стефанида Логинова

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1857

Сын: Пьянов Семён Логинов

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
23.06.1858

Сын: Пьянов Павел Логинов

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1859

Сын: Пьянов Михаил Логинович

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
22.03.1861

Сын: Пьянов Иван Логинов

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Цаплинова Мария Логиновна

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Пьянов Михаил Логинович

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
20.03.1869

Сын: Пьянов Иван Логинов

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1871

Сын: Пьянов Пётр Логинович

Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.02.1880
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от излищнего употребления спиртных напитков
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