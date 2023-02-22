Пьянов Логин Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти26.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пьянов Зиновий Ефимович
Бракосочетание
13.11.1850
Жена: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
12.08.1852
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
07.11.1854
Дочь: Стефанида Логинова
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
27.01.1857
Сын: Пьянов Семён Логинов
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
23.06.1858
Сын: Пьянов Павел Логинов
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
29.08.1859
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
22.03.1861
Сын: Пьянов Иван Логинов
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Цаплинова Мария Логиновна
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
20.03.1869
Сын: Пьянов Иван Логинов
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
09.01.1871
Мать ребёнка: Пьянова Дарья Егоровна
Смерть
26.02.1880
Причина смерти: от излищнего употребления спиртных напитков