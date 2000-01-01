Пьянов Пётр Логинович
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения09.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1871
Отец: Пьянов Логин Зиновьевич
Мать: Пьянова Дарья Егоровна
c Селитьба
Бракосочетание
08.10.1890
Селитьбенская Церковь
Бракосочетание
27.08.1899
Жена: Пьянова Марфа Петровна
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
26.03.1901
Мать ребёнка: Пьянова Марфа Петровна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
11.02.1903
Мать ребёнка: Пьянова Марфа Петровна
c Селитьба, Сосновский р-н
Смерть
Неизвестно