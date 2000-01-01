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Пьянов Пётр Логинович

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

09.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1871

Отец: Пьянов Логин Зиновьевич

Мать: Пьянова Дарья Егоровна

c Селитьба
Бракосочетание
08.10.1890

Жена: Пьянова Пелагея Степановна

Селитьбенская Церковь
Бракосочетание
27.08.1899

Жена: Пьянова Марфа Петровна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
26.03.1901

Сын: Пьянов Степан Петрович

Мать ребёнка: Пьянова Марфа Петровна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
11.02.1903

Сын: Пьянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Пьянова Марфа Петровна

c Селитьба, Сосновский р-н
Смерть
Неизвестно
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