Пьянов Михаил Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Пьянов Логин Зиновьевич
Мать: Пьянова Дарья Егоровна
Бракосочетание
04.11.1885
Рождение ребёнка
02.04.1888
Сын: Пьянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.10.1889
Рождение ребёнка
01.09.1891
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пьянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
28.04.1899
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
11.09.1900
Смерть
Неизвестно