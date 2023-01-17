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Пьянов Михаил Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Пьянов Логин Зиновьевич

Мать: Пьянова Дарья Егоровна

Бракосочетание
04.11.1885

Жена: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1888

Сын: Пьянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
16.10.1889

Сын: Пьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Пьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пьянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.09.1900

Сын: Пьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Спиридоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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