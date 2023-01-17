Пьянова (Дубинкина) Евдокия Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения?.07.1867
Дата смерти11.12.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1867
Бракосочетание
04.11.1885
Рождение ребёнка
02.04.1888
Сын: Пьянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович
Рождение ребёнка
16.10.1889
Рождение ребёнка
01.09.1891
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пьянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович
Рождение ребёнка
28.04.1899
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович
Рождение ребёнка
11.09.1900
Смерть
11.12.1909