Пьянова (Дубинкина) Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Дубинкина) Евдокия Спиридоновна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.07.1867

Дата смерти

11.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1867

Отец: Дубинкин Спиридон Егорович

Мать: Дубинкина Варвара Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.11.1885

Муж: Пьянов Михаил Логинович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1888

Сын: Пьянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Рождение ребёнка
16.10.1889

Сын: Пьянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Пьянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пьянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.09.1900

Сын: Пьянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пьянов Михаил Логинович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.12.1909
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