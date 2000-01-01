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Пестов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Пестов Иван Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Пестова Зиновья Самойловна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Думнова Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна

Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Ражева Мария (Марфа) Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна

Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна

Рождение ребёнка
10.09.1900

Сын: Пестов Константин Иванович

Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Груздева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна

Смерть
Неизвестно
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