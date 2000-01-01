Пестов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Пестов Иван Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1891
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Думнова Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Ражева Мария (Марфа) Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна
Рождение ребёнка
16.02.1898
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна
Рождение ребёнка
10.09.1900
Сын: Пестов Константин Иванович
Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Груздева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Зиновья Самойловна
Смерть
Неизвестно